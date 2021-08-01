Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara ve can kaybına neden olmadı. Bölge, gece saatlerinden bu yana 4 ve üstü şiddetindeki üç depremle sarsıldı.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2021, 07:43 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2021, 09:03 Yeni Şafak