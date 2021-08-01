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MUĞLA

Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara ve can kaybına neden olmadı. Bölge, gece saatlerinden bu yana 4 ve üstü şiddetindeki üç depremle sarsıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi! Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası 07.50 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Depremin meydana geldiği nokta.
Depremin meydana geldiği nokta.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, deprem sonrası açıklama yaptı. Olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirten Çataklı, "Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

BİR DEPREM DAHA

5,5 şiddetindeki depremin ardından Datça açıklarında saat 08.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gece saatlerinde de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
GÜNDEM
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
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