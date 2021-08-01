Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası 07.50 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, deprem sonrası açıklama yaptı. Olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirten Çataklı, "Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.
BİR DEPREM DAHA
5,5 şiddetindeki depremin ardından Datça açıklarında saat 08.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gece saatlerinde de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.