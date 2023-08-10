Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye 'komşu olalım' diyerek ittifak çağrısı yaptı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı ağır yenilgi Millet İttifakı'nı birbirine düşürdü. İYİ Parti ile CHP arasında büyüyen kavga, CHP liderinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla daha da alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir."
demişti.
CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
itirafında da bulunup seçimlerde aldıkları yenilgiyi kabullenmişti.
İYİ Parti ile CHP arasındaki kavga gündemi meşgul ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı.
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bahçeli,
"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"
ifadelerini kullandı.
Daha önce de 'Evine dön' demişti
Daha önce de 'Evine dön' demişti
Bahçeli, MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran Akşener'e geçtiğimiz yıllarda partiye dönmesi çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada,
"3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.
" demişti.
Bahçeli son olarak, 24 Aralık 2020 tarihinde de Akşener'e "evine dön" çağrısı yapmıştı.
Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti:
"Sayın Akşener’in çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır."
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1 saat önce