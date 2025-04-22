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İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiası doğru değil

11:1922/04/2025, Salı
DHA
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Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Hava Harp Okulu'nun taşınacağı yönündeki iddialara yönelik açıklamada bulundu. DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı' iddiası doğru değildir” ifadeleri yer aldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle;


"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı' iddiası doğru değildir. Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir. Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir. Bununla birlikte Hava Harp Okulu yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"



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