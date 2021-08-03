Manavgat'ta orman yangınını başlatan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Şükrü Sözen, Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli. Tamamen yanan köylerimiz oldu dedi.