Gündem MSB açıkladı Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu teknenin battı
ANTALYA

MSB açıkladı: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu teknenin battı

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: MSB açıkladı, 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

  • Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

DHA

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