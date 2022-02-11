Muğla'da deprem: Merkez üssü Gökova Körfezi

Bakan Soylu: Acil aramaları tek bir numaraya döndürdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi' törenlerinde konuştu.



Bakan Soylu, 'Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde çok kısa bir zaman içinde İtfaiyeden jandarmaya kadar acil aramaları tek bir numaraya, 112'ye döndürdük.' dedi.







