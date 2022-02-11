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MUĞLA

Muğla'da deprem: Merkez üssü Gökova Körfezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.18'de Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
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