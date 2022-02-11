Muğla'da deprem: Merkez üssü Gökova Körfezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.18'de Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.18'de Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinin Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.