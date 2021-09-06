Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 18.04'te bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının büyüklüğü 4.1, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, Datça'nın 45 kilometre açığında Ege Denizi'nde oluştu.
AFAD'dan açıklama: Olumsuz bir ihbar yok
Konuya ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı belirtildi.
Geçmiş olsun Muğla.
Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Geçmiş olsun Muğla.