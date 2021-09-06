Gündem Muğla Datçada 41 büyüklüğünde deprem
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Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'ya bağlı Datça ilçesinin açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: ​Muğladan 4.1 büyüklüğünde deprem | Datçada deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 18.04'te bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının büyüklüğü 4.1, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Datça'nın 45 kilometre açığında Ege Denizi'nde oluştu.

AFAD'dan açıklama: Olumsuz bir ihbar yok

Konuya ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı belirtildi.

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