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ÖSYM duyurdu: e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) sonuçları açıklandı." denildi.

Yapılan duyurunun devamında ise şu ifadeler yer aldı.

"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/9 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.20'de ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."

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