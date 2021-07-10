ÖSYM duyurdu: e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) sonuçları açıklandı." denildi.
Yapılan duyurunun devamında ise şu ifadeler yer aldı.
"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/9 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.20'de ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."
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