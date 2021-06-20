Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alınmıştı.
İade süreci 19 Haziran'da başlatıldı
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.
Viyana'nın 260 km uzağında gözaltına alındı
Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır.
Yarın (21 Haziran) hakim karşısına çıkacak
Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.