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POLİTİKA

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Kırmızı bültenle aranan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, dün Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın iadesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ceyhun, "Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" dedi.

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Son dakika haberi: Sezgin Baran Korkmazın iadesi için süreç başlatıldı
Sezgin Baran Korkmaz

Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alınmıştı.

İade süreci 19 Haziran'da başlatıldı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Viyana'nın 260 km uzağında gözaltına alındı

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır.

Yarın (21 Haziran) hakim karşısına çıkacak

Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı
GÜNDEM
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı
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