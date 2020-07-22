Yüzbinlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 KPSS geç başvuruları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurularına bu yılda yüzbinlerce aday başvurdu. Memur olma hayali kuran adaylar için geç başvuru süreci başladı. Lisans başvurularını tamamlayıp sınava girmek isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini son dakika haberlerinde araştırıyor. ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuruları belli oldu.

GÜNDEM ÖSYM 2020 sınav takvimi açıkladı

KPSS geç başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS lisans başvuruları 22-23 Temmuz 2020 (bugün ve yarın) tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular saat 23:59'da tamamlanacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.

GÜNDEM KPSS başvuruları başladı: İşte KPSS başvuru ücreti

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS ne zaman yapılacak?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Kimler başvuru yapabilir?

2020-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

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Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlanamazlar.