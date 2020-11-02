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Gündem Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren 5 ve 9 sınıflar okullara geri döndü
EĞİTİM

Son dakika haberleri: 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren 5. ve 9. sınıflar okullara geri döndü

Mart ayından itibaren koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından geçen sürede okullarından uzak kalan 5. ve 9. sınıflar da bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı.

Haber Merkezi İHA
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı.
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.

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İHA
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

AYLAR SONRA OKULA ADIM ATTILAR

  • Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek.

İHA
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Kovid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.

İHA
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladın
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