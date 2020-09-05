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Gündem Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına da 850 TL'yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına 850 TL'yi geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılacak. Bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya yakalanma riski olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının görevi başında bulunamadıkları süreler, çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

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3 BİN TL'Yİ GEÇECEMEYECEK

  • Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme imkânı geldi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL'yi geçmemek üzere, koronavirüs salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı, aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını geçmeyecek.

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GÖREVDE OLMADIKLARI GÜNLER, ÇALIŞILAN GÜN SAYISINA DAHİL OLACAK

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri, bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler, çalışılan gün sayısına dahil edilecek.
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri, acil haller ve doğal afet gibi durumlarda başka yerde görevlendirilmeleri ya da bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için gerekli tedbirler alınacak.

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