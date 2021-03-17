Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinin yargılandığı davada karar çıktı
Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinin yargılandığı davada karar çıktı
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 eylemcinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu eylemciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 eylemcinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu eylemciler Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.