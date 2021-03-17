Gündem Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinin yargılandığı davada karar çıktı
İSTANBUL

Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinin yargılandığı davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinin yargılandığı davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 eylemcinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu eylemciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 eylemcinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu eylemciler Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı
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