Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyada çöken binayla ilgili bilgi aldı Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında
MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, "Devlet bütün imkan ve kurumlarıyla vatandaşının yanında" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Valisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya’da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında"

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı
GÜNDEM
Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı

Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:31
Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çökme anı ve yaşanan panik anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar binanın çökme sebebini açıkladı: Bilgisizce binaya müdahale edilmiş
OYNAT 01:13
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar binanın çökme sebebini açıkladı: Bilgisizce binaya müdahale edilmiş
Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çınar, 'Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş. Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş gibi bir görüntü var. Bilgisizlik ve cahilliğin neticesi de böyle ağır oldu. Temennimiz o ki can kaybı olmasın.' açıklamasında bulundu.
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Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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