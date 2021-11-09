Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar binanın çökme sebebini açıkladı: Bilgisizce binaya müdahale edilmiş

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çınar, 'Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş. Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş gibi bir görüntü var. Bilgisizlik ve cahilliğin neticesi de böyle ağır oldu. Temennimiz o ki can kaybı olmasın.' açıklamasında bulundu.