Doğu Perinçek'ten yıllar sonra olay itiraf: FETÖ Erol Mütercimler aracılığı ile bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair yaptığı açıklamada çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime değinerek, Türkiye’nin karşısında olan devletin Amerika olduğunu ifade etti.

HEDEFLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DEVİRMEK

Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine gönderen devletin de Amerika olduğunu paylaşan Perinçek, “Amerika Türkiye ile ilgili gizli planlarını bu yıl hiç çekinmeden açıkladı. Onların açıkladığı gizli planlara göre, Türkiye’de milliyetçilik yükseliyor. Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olduğunu ifade ediyorlar. Tayyip Erdoğan’ı devirmek için CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partileri toplayıp devirme planları yapıyorlar. İşte Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri bu gizli planlar stratejisinde değerlendirmek yerinde olur. Yunanistan’ın arkasında Fransa’dan önce Amerika var. Yılladır Doğu Akdeniz’de Amerika, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs askeri tatbikatlar yapıyorlar. Tatbikatların isimlerini Tevrat’tan alarak “intikam tatbikatları” olarak nitelendiriyorlar. Bu Türkiye karşıtı düşmanı blokun tepesinde Amerika var.

OYNAT 01:10 Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun teşekkürüne tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında referandumda kendilerine destek veren partilere teşekkür etmesine tepki gösteren Perinçek: "Mehmeti, polisi vuran, milleti vuran, Türkiye ekonomisini ağır sorunlarla karşı karşıya bırakan bu terör örgütleriyle ve terör örgütlerinin uzantılarıyla işbirliğine, teşekküre artık son verilmeli. Bu Türkiye'nin çok önemli bir meselesidir. CHP'nin de sanıyorum çok önemli bir meselesi olması gerekir. Türkiye'nin meselesi olduğu için. Onun için bu teşekkürden biz memnun olmadık. O listede olmak istemiyoruz. PKK'nın, HDP'nin bulunduğu bir yerde, onların yakınında, yanında biz yokuz ve herhangi birisinin de bizi o listelere koymasından hiçbir şekilde hoşnut değiliz" dedi.



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Yunanistan Türkiye için hiçbir şekilde bir tehlike oluşturamaz. Buna güçleri yetmez. Fransa’da bizimle mücadele edemez. Amerika ve İsrail’in donanmaları da bunlara eklendi. Türkiye öz gücüne güveniyor. Kararlı ve öz güvenli duruyor. Türkiye’nin de kendi cephesini güçlendirmesi lazım. Amerika’ya karşı olan ülkeler bizim için bir ittifak ortağı olabilir. Yakın zaman içerisinde Suriye ile birlikte olarak PKK terör örgütünü bitiririz” açıklamalarında bulundu.

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OYNAT 00:30 Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı. BiP'te paylaş

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FETÖ 5 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Perinçek, 1996 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen’in görüşme karşılığında yaptığı 5 milyon dolarlık teklif hakkında ise, “1996 yılıydı. O zaman Latif beyin başında bulunduğu Yazarlar Vakfı gibi bir kuruluş vardı. Beyoğlu’nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. 5’inci katta kendilerini kabul ettim. 13 kişi olarak geldiler. Başlarında Latif bey vardı. Sohbetler ettikten sonra bana, Fethullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup, kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye’de barışa hizmet edeceğini belirttiler. Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Fethullah Gülen’in bizim terör örgütü olarak gördüğümüzün bir yapının yıllardır başında olduğunu belirtim. Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. 5 milyon Türk Lirası değil 5 milyon dolar teklif ettiler. Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim" ifadelerini kullandı.

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