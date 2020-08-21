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Gündem FETÖ örgüt üyelerini Bidenin kampanya gezilerine göndererek Türkiyeyi ve Erdoğan aleyhine kampanya yürütüyor
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Son dakika haberleri: FETÖ Joe Biden’in kampanya gezilerinde Türkiye aleyhtarı propaganda yapıyor

FETÖ örgüt üyelerini Biden’in kampanya gezilerine göndererek Türkiye'yi ve Erdoğan aleyhine kampanya yürütüyor

15 Temmuz'da Türkiye'yi kana bulayan FETÖ'nün ABD'de firari bulunan militanları ile burada devşirdiği militanları ABD seçimleri öncesi Joe Biden'ın kampanyalarına katıldığı ortaya çıktı. Biden'ın seçim kampanyalarına katılan FETÖ militanları medya röportajları sırasında Biden'a Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yorum alabilecekleri sorular yöneltiyor. Örgütün Biden’in kampanya gezileri sırasında yaptığı tüm toplantılarda, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Suriye’nin sorulduğu belirlendi. Soruların, yabancı uyruklu öğrencilerin kişiler tarafından sorulması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bu kişilerin örgütün, ABD’deki dernek ve vakıfları ile okullarıyla bağlantılı oldukları anlaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Joe Biden
Joe Biden

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Demokrat Parti adayı Joe Biden’in seçim kampanyasını da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine karalama kampanyasına dönüştürmeye çalıştığı öğrenildi.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.


TÜRKİYE VE ERDOĞAN ALEYHİNE YORUM YAPILABİLECEK SORULAR SORARAK PROPAGANDA YAPIYORLAR

Biden’in kampanya gezilerini sıkı takibe alan FETÖ, örgüt okulları ve dernekleri üzerinden, özellikle yabancı öğrencileri görevlendiriyor. Kampanya gezisine katılan örgüt üyeleri, medya röportajları sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yorum alabilecekleri sorular yöneltiyor.

  • FETÖ’nün, ABD’deki seçim kampanyasında Demokrat Parti adayı Joe Biden’in kampanya gezilerine örgüt üyelerini göndererek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine soru sordurduğu tespit edildi.

15 Temmuz’u biliyordu: Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş
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15 Temmuz’u biliyordu: Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş

FETÖ, YABANCI ÖĞRENCİLERE SORU SORDURUYOR

Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine faaliyet yürütmek için her fırsatı değerlendiren FETÖ, Biden’in seçim kampanyasını da örgüt faaliyetleri için kullanıyor. Örgütün Biden’in kampanya gezileri sırasında yaptığı tüm toplantılarda, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Suriye’nin sorulduğu belirlendi. Soruların, yabancı uyruklu öğrencilerin kişiler tarafından sorulması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bu kişilerin örgütün, ABD’deki dernek ve vakıfları ile okullarıyla bağlantılı oldukları anlaşıldı.

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ÖRGÜT HER KAMPANYA TOPLANTISINDA TÜRKİYE KARŞITI MESAJ VERDİRME ÇABASINDA

  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakın öğretim görevlilerinin, öğrencileri örgüte yakın derneklere yönlendirdiği ve bu süreçte giderlerinin de karşılandığı belirlendi. Terör örgütünün Donald Trump’a yönelik ABD’deki tepkileri de Türkiye karşıtı propagandaya dönüştürmeye çalıştığı öğrenildi

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