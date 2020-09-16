Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 34 ilde FETÖnün kriptolarına operasyon TSKya sızanlar tespit edildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu

34 ilde FETÖ'nün kriptolarına operasyon: TSK'ya sızanlar tespit edildi

FETÖ'nün TSK içine sızmış hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA DHA
Fetö operasyonu
Fetö operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf asker olmak üzere 132 şüpheliden 106'sı gözaltına alındı.

Altı dilde hainlik: FETÖ’nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak
GÜNDEM
Altı dilde hainlik: FETÖ’nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak

82'Sİ MUVAZZAF 50'Sİ İHRAÇ EDİLMİŞ

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda şüphelilerden 106’sı gözaltına alındı. Diğer 26 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Foça komutanı FETÖ’den alındı: TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor
GÜNDEM
Foça komutanı FETÖ’den alındı: TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Abone Ol Google News
İşte o çiftlik evi

İşte o çiftlik evi

CHP'li başkanın tecavüzle suçlandığı ev, dikenli tellerle çevrili.
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kaşla gözarasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.