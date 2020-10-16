Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Markar Esayan vefat etti Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Markar Esayan hayatını kaybetti, Markar Esayan kimdir?

Markar Esayan vefat etti: Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaşımında "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi" dedi. Esayan'ın vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak üzüntüsünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Markar Esayan
Markar Esayan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı"

  • Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Beş kitabı yayımlanmıştı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti. Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için baş sağlığı mesajı yayınladı.

"Ülkemiz siyasetine olan katkısını unutmayacağız"

  • Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Türkiye'nin son 24 saatinde değişen sayılar.
Salgında grip tehlikesi

Salgında grip tehlikesi

​Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.
Vicdansız!

Vicdansız!

​Yorgunluktan arabayı çekemeyen atı şişledi.
Süper Lig maçı ertelendi

Süper Lig maçı ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.
AK Parti'nin <br>acı kaybı

AK Parti'nin
acı kaybı

Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.
İstanbul'da <br>önemli adımlar

İstanbul'da
önemli adımlar

Erdoğan ile Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Ekonomide beklenen <br>kanun Meclis'te

Ekonomide beklenen
kanun Meclis'te

​Teşviklerde ve kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatılabilecek.
Vandallara istenen <br>ceza belli oldu

Vandallara istenen
ceza belli oldu

​Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırmıştılar.
Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

​Stalin tarafından Türk milliyetçisi diye kurşuna dizdirildi.
Ermenistan'a sert uyarı

Ermenistan'a sert uyarı

Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli.

​Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.