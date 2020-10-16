Son dakika haberleri: Markar Esayan hayatını kaybetti, Markar Esayan kimdir? Markar Esayan vefat etti: Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaşımında "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi" dedi. Esayan'ın vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak üzüntüsünü belirtti.

Haber Merkezi 16 Ekim 2020, 19:05 Son Güncelleme: 16 Ekim 2020, 20:34 AA