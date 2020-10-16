Markar Esayan vefat etti: Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
"Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı"
- Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.
Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun.
Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi.
Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun.
Beş kitabı yayımlanmıştı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti. Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için baş sağlığı mesajı yayınladı.
"Ülkemiz siyasetine olan katkısını unutmayacağız"
- Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız. pic.twitter.com/o8EkXfNQDY
AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.