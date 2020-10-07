Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.