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Son dakika haberleri: ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.

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