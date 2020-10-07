Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

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Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Transfer sezonunda kadrosuna 18 yeni oyuncu katan Fenerbahçe'de, oyunculara verilen maaşlar KAP'a bildirilmedi. Son olarak sarı-lacivertlilerin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin ne kadar maaş alacağı da merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'nin sözleşme detayları...