Gündem Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Sağlık çalışanları ile ilgili kararname Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
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Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
Türkiye'nin sağlık çalışanlarına desteği her geçen gün artarak devam ediyor. Saat 21:00' i gösterdiğinde camlara ve balkonlara dökülen halk sağlık çalışanlarına alkış tutuyor. Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı verdiği mücadele Türk halkı tarafından taktir ediliyor.


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