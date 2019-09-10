Gündem Suikast timine mühimmat veren cuntacı astsubay yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

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Suikast timine mühimmat veren cuntacı astsubay yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö. Eskişehir'de yakalandı.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz'da FETÖ'nün kalkıştığı kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden suikast timinin görüntüsü.
15 Temmuz'da FETÖ'nün kalkıştığı kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden suikast timinin görüntüsü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 Nolu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelinin Eskişehir'de olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İzmir'e getirilecek.

Bu arada, eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 15 gün önce cephanelikte görevlendirildiği öğrenildi.

'FETÖ'nün suikast timi' yakalandı
GÜNDEM
'FETÖ'nün suikast timi' yakalandı

Suikast timinin komutanları işte böyle yakalandı
OYNAT 05:01
Suikast timinin komutanları işte böyle yakalandı
FETÖ'cü askerlerin darbe girişiminin en önemli merkezlerinden olan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez'in helikopterden ambulansa alınma anlarının yanı sıra, üs komutanı amirallerin şortlu şekilde gözaltına alınıp Ankara'ya götürülmek üzere helikoptere bindirilmesi ve darbe karşıtı askerlerin silahlarını çekip helikopterin kalkışını engellediği anlar saniye saniye yer alıyor.
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