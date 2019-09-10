Suikast timine mühimmat veren cuntacı astsubay yakalandı

Suikast timinin komutanları işte böyle yakalandı

FETÖ'cü askerlerin darbe girişiminin en önemli merkezlerinden olan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez'in helikopterden ambulansa alınma anlarının yanı sıra, üs komutanı amirallerin şortlu şekilde gözaltına alınıp Ankara'ya götürülmek üzere helikoptere bindirilmesi ve darbe karşıtı askerlerin silahlarını çekip helikopterin kalkışını engellediği anlar saniye saniye yer alıyor.



