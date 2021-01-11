Gündem Yunanistan ile görüşmelerin tarihi belli oldu
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Yunanistan ile görüşmelerin tarihi belli oldu

Yunanistan ile görüşmelerin tarihi belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirildi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

  • İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan yanıt
DÜNYA
Bakan Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan yanıt

AB Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor
DÜNYA
AB Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

Abone Ol Google News
Düşüş umut verici

Düşüş umut verici

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

​Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Kritik görüşmenin
tarihi belli oldu

​Yunanistan ile istikşafi görüşme İstanbul'da yapılacak.
Sözde genel başkanı<br>millete havale ediyoruz

Sözde genel başkanı
millete havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama.
AK Parti'ye çekiçli saldırı

AK Parti'ye çekiçli saldırı

Göz göre göre cam çerçeve indirip arkasına bakmadan gitti.

'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı...

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca ortalık karıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.