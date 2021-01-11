Yunanistan ile görüşmelerin tarihi belli oldu

Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine 'Türkçe Kur'an' tepkisi: Allahu Ekber sizi niye rahatsız ediyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında, İBB tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine değinerek, Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi. Göksu, 'Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın' ifadelerini kullandı. Göksu'nun eleştirilerini sürdürdüğü anda bazı CHP'li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek itirazda bulundu.



