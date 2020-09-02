Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

Hayat

Şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisi: 8 bin dolardan alıcı buldu

Yeni Zelanda'da dört yapraklı bir iç mekan bitkisi 8 bin dolara satıldı. Bir alıcı, pandeminin tetiklediği ev bitkisi patlamasından özel bitkileri koruma altına almak için çok nadir görülen bir dört yapraklı bitkiye bu parayı ödedi.