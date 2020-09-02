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Gündem Yunanistanın Meis Adasına konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi
ANTALYA

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın turist gemisi ile Meis Adası'na çıkardığı askerler Kaş'tan görüntülendi

Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini engellemek için her türlü provokasyona imza atan Yunanistan en son turist gemisi ile Antalya'ya sadece 2 km uzaklıktaki Meis Adası'na teçhizatlı asker göndermişti. İşte o askerler bugün Meis'te devriye atarken Kaş'tan görüntülendi.

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Meis Adası'ndaki Yunan askerleri...
Meis Adası'ndaki Yunan askerleri...

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları yok sayarak turist gemisi ile Meis Adası'na gönderdiği askerler Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki adada devriye atarken görüntülendi.

Meis Adası Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıkta.

Meis Adası Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıkta.

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DEVRİYE ATARKEN KAŞ'TAN GÖRÜNTÜLENDİLER

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri takip eden TRT World ekibi de Antalya'nın Kaş ilçesinden adadaki askerleri görüntüledi. Görüntülere ilişkin bilgi paylaşan TRT muhabiri Hüseyin Günay şunları aktardı:

  • Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.
  • Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor.

Yunanistan'ın asker gönderdiği Meis Adası Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 km uzaklıkta.

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28 AĞUSTOS'TA SEVK EDİLMİŞTİ

  • Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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