Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları yok sayarak turist gemisi ile Meis Adası'na gönderdiği askerler Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki adada devriye atarken görüntülendi.
DEVRİYE ATARKEN KAŞ'TAN GÖRÜNTÜLENDİLER
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri takip eden TRT World ekibi de Antalya'nın Kaş ilçesinden adadaki askerleri görüntüledi. Görüntülere ilişkin bilgi paylaşan TRT muhabiri Hüseyin Günay şunları aktardı:
- Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.
- Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor.
28 AĞUSTOS'TA SEVK EDİLMİŞTİ
- Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.