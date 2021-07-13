Hakkari'de silahlı saldırı: İl Emniyet Müdür Yardımcısı meslektaşının silahlı saldırısında şehit oldu

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Hakkari'de görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher.

Hakkari Valiliğinden açıklama

Hakkari Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

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