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ANKARA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi.

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Haber Merkezi DHA
​Son dakika: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı ​
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK'DA YAPILAN ATAMALAR

BDDK İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, BDKK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı. Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı

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