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Gündem İçişleri Bakanlığından koronavirüs karantinası açıklaması 68 ilde uygulanıyor
POLİTİKA

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Hatay'da da bir mahalle karantinaya alındı.
Hatay'da da bir mahalle karantinaya alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de topyekun mücadele yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

  • "Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53'tür. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.

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