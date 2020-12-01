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İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İstanbul polisi torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İki ilde beyaz örtü oluştu
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Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı.
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 98'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.
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Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti
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Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ’da etkisini gösterdi.
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Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
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Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.
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Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.
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İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İki ilde beyaz örtü oluştu
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Kar yağışı Edirne ve Tekirdağ'da etkisini gösterirken kimi vatandaşlar ise sevincini göbek atarak gösterdi.

40 kişilik korona partisine polis baskını: 120 bin TL ceza kesildi
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Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
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Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.
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Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
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Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü.
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Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.
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40 kişilik korona partisine polis baskını: 120 bin TL ceza kesildi
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.


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