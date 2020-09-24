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Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son depremler

Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. İstanbul Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklamada, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldi.
Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldi.

Son dakika... İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem İstanbul'da hissedildi

Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.

Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesi de 4.2 olarak açıkladı.

İstanbul Valiliğinden depremle ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili açıklama yapıldı.

  • Açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.


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