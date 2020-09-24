Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Son dakika... İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem İstanbul'da hissedildi

Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.

Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesi de 4.2 olarak açıkladı.

İstanbul Valiliğinden depremle ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.





Geçtiğimiz yıl da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

GÜNDEM İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi