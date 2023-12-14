|
Gündem

İYİ Parti'de bir istifa daha: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner partiden ayrıldı

İYİ Parti’de bir yerel seçim istifası daha yaşandı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.

15:30 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:38 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener - Ece Güner
Meral Akşener - Ece Güner

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı.


Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanırken öz konusu istifalara bugün bir yenisi daha eklendi.


Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den istifa etti


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık’taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” dedi.


Güner, “Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

#İyi parti
#Ece Güner
#İstifa
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli