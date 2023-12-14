İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı.
Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanırken öz konusu istifalara bugün bir yenisi daha eklendi.
Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den istifa etti
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık’taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” dedi.
Güner, “Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.” ifadesini kullandı.