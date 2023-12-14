İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanırken öz konusu istifalara bugün bir yenisi daha eklendi.