İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.
Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.