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POLİTİKA

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Haber Merkezi DHA AA
Son dakika: İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke hazırlandı
İYİ Partili Türkkan, şehit yakınına küfür etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


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