İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

​Mustafa Destici: Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğü söylendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheleri TVNET canlı yayınında anlattı. 'O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu.' diyen Destici, Cumhurbaşkanlığı makamından 'Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız' şeklinde bir yanıt aldıklarını söyledi.