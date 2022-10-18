Gündem Kuşadası açıklarında art arda iki deprem İzmir ve Aydında hissedildi
İZMİR

Kuşadası açıklarında art arda iki deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

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Haber Merkezi AA
Son Dakika... İzmir ve Aydında hissedilen bir deprem meydana geldi! Son depremler
Deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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