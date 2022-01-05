Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İlçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden midibüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI
Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.