Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Dünya

Kazakistan'da Nazarbayev dönemi sona erdi

Kazakistan'da protestolar bugün de sürerken Devlet Başkanı Tokayev'den yeni bir açıklama geldi. Bugün itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nazarbayev'in değil kendisinin yürüteceğini duyuran Tokayev ne olursa olsun başkentten ayrılmayacağını vurguladı. Tokayev protestocuları da eleştirdi.