Gündem Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı Ölü ve yaralılar var
KAYSERİ

Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika: Kayseri haberleri: Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı
Kaza sonrası midibüsün tavanının yerinden söküldüğü görüldü.

İlçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden midibüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
FOTOĞRAF 27
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Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
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Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.<br><br>
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
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KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI<br><br>Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi
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Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Midibüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.



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