Gündem Kayseride deprem meydana geldi
KAYSERİ

Kayseri'de deprem meydana geldi

Kayseri'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.1 olarak açıkladı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Son dakika: Kayseride deprem meydana geldi! Son depremler
Arşiv

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38’de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.


Beşik gibi sallanıyor: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Beşik gibi sallanıyor: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Abone Ol Google News
Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.
Kayseride deprem

Kayseri'de deprem

​AFAD ve Vali'den açıklama geldi.
Alevler santrale yaklaştı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Birinci Ordu Komutanı Musa Arsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.