Kayseri'de deprem meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Kocasinan (Kayseri)
Tarih-Saat : 04.08.2021, 15:38:15 TSİ
Enlem : 38.9663 N
Boylam : 35.6471 E
Derinlik : 6.46 km
Detay : https://t.co/81BmpWMHxP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38’de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.