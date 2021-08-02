Alevler mahalleye yaklaşınca vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti

5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı.



Yanan bölgeye 80 kilometre uzaktaki Antalya’dan ellerinde yangın tüplerini alarak gelen bir grup genç, “ Söndürme ekiplerine yardım edebilmek için geldik. Kendi imkanlarımızla gidip yangın tüpü aldık, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştular. Elinde ki su şişesi ile yangına müdahale eden bir vatandaş ise, “ Canımız yanıyor, gittim elimdeki su şişesi ile yangına müdahale ettim” dedi.

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Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Yangın içerisinde bir köpeğin yanmasını son anda kurtardıklarını belirten Hüseyin Okudan, “Köyün merkezinde, yanmak üzereydi, kurtardık. Kaçacak yeri yoktu, dumanlar sarmıştı etrafını çıkardık yangının içinden. Bir anlık bir şeydi fazla bir şey düşünemiyor insan. O anda aldık kucakladık. Zaten kendisi de korkmuştu. ” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Milas ilçesi Beyciler’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum’a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi’ne ulaştı. Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor. Çökertme Mahallesi’nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasından korkuluyor. Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor. Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu: Termik santral tehlike altında Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor. BiP'te paylaş

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