Gündem Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
POLİTİKA

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Meral Akşenere ne oldu? Sağlık durumu nasıl?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in aktardığı bilgiye göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

YARIN TABURCU OLUYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Zorlu, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.


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