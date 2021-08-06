Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevini yeni Bakan Mahmut Özer'e devretti.
Mahmut Özer'in konuşmasından satır başları şöyle:
Hedefimiz okulları eylülde açmaktır. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. Tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitimle bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır.
#CANLI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevini Mahmut Özer'e devrediyor. https://t.co/wszJeepwmf
#CANLI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevini Mahmut Özer'e devrediyor. https://t.co/wszJeepwmf— Yeni Şafak (@yenisafak) August 6, 2021