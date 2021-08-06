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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

Milli Eğitim Bakanlığında görev değişimi gerçekleşti. Ziya Selçuk görevini yeni Bakan Mahmut Özer'e devretti. Özer, "Eylülde okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur
Ziya Selçuk görevinin devretti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevini yeni Bakan Mahmut Özer'e devretti.

Mahmut Özer'in konuşmasından satır başları şöyle:

Hedefimiz okulları eylülde açmaktır. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. Tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitimle bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır.

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