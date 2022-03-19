Gündem MSB duyurdu Yunanistan sınırında dört FETÖ üyesi yakalandı
POLİTİKA

MSB duyurdu: Yunanistan sınırında dört FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 4 FETÖ üyesi yakalandı
Arşiv

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
İlk kez halkın karşısına çıktı

İlk kez halkın karşısına çıktı

'​Tüm planlarımızı kesinlikle yerine getireceğiz'
Adanada feci kaza

Adana'da feci kaza

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı
Erdoğanın diploması trafiği sürüyor: Ankaranın son misafiri Hollanda başbakanı Rutte

​1915 Çanakkale köprüsü müjdeyle açıldı: İlk hafta geçişler ücretsiz olacak.

Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı bir müzakere.

Avrupa mülteciler konusundaki ikiyüzlülüğünü yine gösterdi.

​Avrupa ülkeleri ABD'den silah almak için sıraya girdi.

​Çavuşoğlu'nun ziyaretinde en üst düzey tedbirler alındı.
Lider Trabzon Rize'de takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.

​Sokak sanatçıları Ukrayna'ya çizgileriyle destek veriyor.

Putin Ukrayna'dan istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.