MSB duyurdu: Yunanistan sınırında dört FETÖ üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobille geçiş yaptı

Türkiye bugün tarihi günlerden birin yaşadı. Türkiye'nin vizyon projelerinden bir olan 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılıştan sonra köprüden otomobil ile geçiş yaptı.