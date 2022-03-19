MSB duyurdu: Yunanistan sınırında dört FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/0b46KvRnDb
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/0b46KvRnDb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2022