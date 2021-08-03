Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha

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Antalya Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, karakolluk oldu. İddiaya göre, istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle orman memurlarıyla tartışma yaşayan şarkıcı, tabancasıyla birkaç el havaya ateş edince gözaltına alındı.