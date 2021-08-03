Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7.61 kilometre olarak açıklandı.
#Deprem
Büyüklük : 5.0 (ML)
Yer : Ege Denizi, 55.89 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 15:38:16 TSİ
Enlem : 36.2670 N
Boylam : 27.0148 E
Derinlik : 7.61 km
Detay : https://t.co/7SycTT6Co4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Datça açıklarında geçtiğimiz günlerde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.