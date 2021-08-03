Gündem Muğlanın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha
MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Muğla açıklarında deprem! Son Depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7.61 kilometre olarak açıklandı.

Datça açıklarında geçtiğimiz günlerde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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