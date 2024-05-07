"Biraz önce aldığımız rakamlara göre, programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış. Ben bu kadar yoğun bir katılım, ilginin olduğu başka bir örneğini bilmiyorum. Sadece müfredat değişiklikleriyle ilgili söylemiyorum, genel anlamda da çok ciddi bir katılımın olduğunu söylemek lazım. Bu süreçten çok mutluyum. Mümkün olduğunca katılımın arttığı, mümkün olduğunca farklı fikirlerin değerlendirildiği bir süreç. Ülkemiz içinde, eğitim camiamız için de çok daha hayırlı olacaktır. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde görüşlerini, önerilerini, tekliflerini bize ileten gerçek kişilere, tüzel kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri, her bir görüş ilgili arkadaşlar yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız ve eğitim öğretim daireleri dediğimiz, ilgili genel müdürlüklerdeki program komisyonları tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Bu gelen 63 bin 108 görüşün önemli bir kısmı zaten gelir gelmez değerlendirme sürecine tabi tutuluyor."