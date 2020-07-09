MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar tarafından tespit edilen, bir PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#PençeKaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi.https://t.co/VRaiWzT5eb#MSB #TSK pic.twitter.com/Qx6iNmdnLC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2020

Yapılan açıklamada, "Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, bir adet AK-47 piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet el bombası, 4 adet dolu şarjör, 160 adet 5.56 milimetre kalaşnikof mühimmatı, 4 adet anti-tank roket mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet uzaktan komutalı EYP, bir adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 2 adet 60 milimetrelik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir takım termal kıyafet, bir takım fileli gizleme kıyafeti, bir adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve el yapımı patlayıcılar METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

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GÜNDEM Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi