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ANKARA

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen bir PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda ele geçirilenler.
Operasyonda ele geçirilenler.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar tarafından tespit edilen, bir PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, bir adet AK-47 piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet el bombası, 4 adet dolu şarjör, 160 adet 5.56 milimetre kalaşnikof mühimmatı, 4 adet anti-tank roket mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet uzaktan komutalı EYP, bir adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 2 adet 60 milimetrelik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir takım termal kıyafet, bir takım fileli gizleme kıyafeti, bir adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve el yapımı patlayıcılar METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

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