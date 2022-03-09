THY İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'taki bazı seferlerini iptal etti

Eşi Yağmur Korkmaz ve oğlu ile birlikte seyahati olan Mehmet Fatih, \"Daha önce diğer kontuarlarda sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar için de iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş\" diye konuştu.