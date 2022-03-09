Gündem THY İstanbulda beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Marttaki bazı seferlerini iptal etti
İSTANBUL

THY İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'taki bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: THY İstanbulda beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Marttaki bazı seferlerini iptal etti
Arşiv.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

THY'den çocuklu aileler için özel check-in kontuarı
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İstanbul Havalimanı'nda özel olarak tasarlanan kontuar, bilet ve bagaj işlemleri yapıldığı sırada çocukların sıkılmadan keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan olarak oluşturuldu.
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Bulut motifleri ve sek sek temalı zemin uygulamalarının yerleştirildiği alanda çocuk yolcuların emniyeti de düşünülerek bazı alanlar kauçuk ile kaplandı.
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TGS yer hizmetleri personeli tarafından karşılanan çocuklu aileler, dört ayrı bölümden oluşan alanda, işlemlerini çok kısa sürede yaptırabiliyor.
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ANNE VE BABALAR MEMNUN KALDI<br><br><br>Çocukları ile birlikte 'Aile check-in kontuarı' hizmetini deneyimleyen yolcular, oluşturulan alandan oldukça memnun kaldı.
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Eşi Yağmur Korkmaz ve oğlu ile birlikte seyahati olan Mehmet Fatih, \"Daha önce diğer kontuarlarda sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar için de iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş\" diye konuştu.
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5 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte Adana uçuşu için havalimanına gelen Tuğçe Çağla Akpınar ise, \"Benim kızım genellikle çok yaramazlık yapardı. Şimdi sıkılmadan oynadı. Uygulama çok güzel olmuş\" dedi.
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THY'den çocuklu aileler için özel check-in kontuarı
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan aileleri ile seyahat eden çocukların havalimanı deneyimini keyifli hale getirmek amacıyla tasarladığı 'Aile check-in kontuarı'nı hizmete sundu.

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