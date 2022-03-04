Ekonomi Türk Hava Yolları Ukrayna ve Moldova uçuşlarını yine erteledi
İŞ DÜNYASI

Türk Hava Yolları Ukrayna ve Moldova uçuşlarını yine erteledi

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 18 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk Hava Yolları Ukrayna ve Moldova uçuşlarını yine erteledi
Foto/arşiv

Türk Hava Yolları, savaşın sürdüğü bölgelere ilişkin olarak uçuşları durdurma kararını uzattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararı 18 Mart'a kadar uzatıldı.

THY'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "18 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

  • THY ayrıca 6 Mart 2022 İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşu da iptal etti.

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