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TOKAT

Son dakika Tokat haberleri: AVM'de yangın çıktı

Tokat'ta AVM yangını: İş yeri sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi AA
Yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.
Yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı.
Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın kısa süre içerisinde tüm AVM'yi kapladı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta AVM yangını: Alevler binayı tamamen sardı
FOTOĞRAF 14
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Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Title
Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Title
Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Title
Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.
Title
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.
Title
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Title
Tokat'ta AVM yangını: Alevler binayı tamamen sardı
Tokat'ta bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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