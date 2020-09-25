Tokat'ta AVM yangını: İş yeri sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın kısa süre içerisinde tüm AVM'yi kapladı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAF 14 Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Tokat'ta AVM yangını: Alevler binayı tamamen sardı Tokat'ta bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. BiP'te paylaş

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