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POLİTİKA

Son Dakika: Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı!

Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Tuma Çelik
Tuma Çelik

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı. Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

  • TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.

HDP İŞKENCESİ!

Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Kadın hakları naraları ata pek çok HDPli isim ise sırayla D.K'yı 2 yıl boyunca susturmaya çalışmıştı.

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