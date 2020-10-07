Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Aliyev: Sesimizi dünyaya Türkiye duyuruyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev 'Bir çok yerde bizim sesimiz işitilmiyor. Uluslararası büyük medya grupları Ermenistan'ı tutup yalan malumatlar yayıyorlar. Bu fırsatla Türk medyasına teşekkür etmek istiyorum. Bu günlerde Türk medyası bütün dünyaya savaşla ilgili verdiği haberlerle dünyada bu savaşla ilgili daha adaletli fikir edinilmesini sağlıyor'