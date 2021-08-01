Gündem Türkiyeden Yunanistana nota
EDİRNE

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

Haber Merkezi İHA AA
Son dakika: ​Türkiyeden Yunanistana nota verildi​​​
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Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne’de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na nota verildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na, Edirne’de bir vatandaşın Yunanistan tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili nota verildi. Ayrıca Maslahatgüzara, bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının söylendiği öğrenildi.

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