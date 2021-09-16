Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.