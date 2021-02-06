İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.