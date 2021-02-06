Son Depremler: İzmir'de deprem oldu! İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 06 Şubat 2021, 21:38 Son Güncelleme: 06 Şubat 2021, 21:44 DHA