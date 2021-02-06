Gündem İzmirde 40 büyüklüğünde deprem oldu
İZMİR

Son Depremler: İzmir'de deprem oldu!

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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