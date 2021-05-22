Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.