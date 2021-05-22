Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

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Muğla’da yeni doğan kedi görenleri şaşırttı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Şu anda veterinerde bakımları yapılan yavru kedinin yaşamasının zor olduğu belirtildi.

