Gündem Muğlada 41 büyüklüğünde deprem oldu
MUĞLA

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.23'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Son Depremler: Muğlada deprem oldu!
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.

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