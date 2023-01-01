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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı birinci
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket çalışmalarını açıklayan Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Bugün yine Cumhurbaşkanı birinci durumda onu söyleyeyim öncelikle. Kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz dediğimizde 8-10 isim çıkıyor, Erdoğan diyenler birinci çıkıyor." ifadelerini kullandı. Bayrakçı, iktidarın lehinde ve aleyhinde gelmesi muhtemel olan dip akıntıların olabileceğini dikkat çekerek. Ekonomik sebeplerle aleyhte de gelebilir ama milli savunma sanayii ve son ekonomik icraatlar, EYT ve asgari ücret zammı, nedeniyle iktidarın lehinde de gelebilir" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
1:01 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Bayrakçı.

Hakan Bayrakçı.

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşeceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket çalışmaları hakkında bilgiler veren Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket verilerinde birinci durumda olduğunu açıkladı.

"BUGÜN SEÇİM OLSA CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ DURUMDA"

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket verilerini açıklayan Bayrakçı, "
Bugün yine Cumhurbaşkanı birinci durumda onu söyleyeyim öncelikle. Kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz dediğimizde 8-10 isim çıkıyor, Erdoğan diyenler birinci çıkıyo
r." ifadelerini kullandı.

"DİP AKINTISI GELEBİLİR"

Hakan Bayrakçı anket verilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinciliğini Mansur Yavaş'ın takip ettiğini açıkladı. Bayrakçı, "İkinci sırada yüzde 19'la Mansur Yavaş. Üçüncülüğe Kemal Bey yükseldi son dönemde. Eskiden üçüncülükte İmamoğlu çıkıyordu. Dördüncü Meral Akşener, Kemal bey beşinci çıkıyordu, şimdi üçüncü sıraya yürüdü. Bir aydır ölçmedim size bir ay önceki rakamı söylüyorum. Mansur Yavaş yine ikinci çıkıyordu ama Cumhurbaşkanıyla aralarında 19-20 puan fark var." dedi. Bayrakçı, daha önceki seçim anketlerinde olduğu gibi 'dip akıntısının' gelebileceğini belirtti. Bayrakçı "Dip akıntısı gelebilir. Ekonomik sebeplerle aleyhte de gelebilir ama milli savunma sanayii ve son ekonomik icraatlar, EYT ve asgari ücret zammı, nedeniyle iktidarın lehinde de gelebilir." şeklinde konuştu.



#Hakan Bayrakçı
#Anket
#Sert Sorular
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı birinci
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