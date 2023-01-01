Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı: Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı birinci

Hakan Bayrakçı anket verilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinciliğini Mansur Yavaş'ın takip ettiğini açıkladı. Bayrakçı, "İkinci sırada yüzde 19'la Mansur Yavaş. Üçüncülüğe Kemal Bey yükseldi son dönemde. Eskiden üçüncülükte İmamoğlu çıkıyordu. Dördüncü Meral Akşener, Kemal bey beşinci çıkıyordu, şimdi üçüncü sıraya yürüdü. Bir aydır ölçmedim size bir ay önceki rakamı söylüyorum. Mansur Yavaş yine ikinci çıkıyordu ama Cumhurbaşkanıyla aralarında 19-20 puan fark var." dedi. Bayrakçı, daha önceki seçim anketlerinde olduğu gibi 'dip akıntısının' gelebileceğini belirtti. Bayrakçı "Dip akıntısı gelebilir. Ekonomik sebeplerle aleyhte de gelebilir ama milli savunma sanayii ve son ekonomik icraatlar, EYT ve asgari ücret zammı, nedeniyle iktidarın lehinde de gelebilir." şeklinde konuştu.