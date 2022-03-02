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POLİTİKA

Sondaj çalışmalarından bihaber Akşener: Akdeniz'de neden gaz aramıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Yaptığı eleştiride Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken 'Akdeniz’de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Sondaj çalışmalarından bihaber Meral Akşener: Doğu Akdenizde neden doğal gaz aramıyoruz
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve basının karşısına geçti.

Dış Politikadan habersiz

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunanan Akşener, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ederken İyi Parti Lideri Akşener, bunun aksini iddia etti. Türkiye'nin doğalgaz kaynaklarını kullanamadığını ve Akdeniz'de arama yapılmadığını iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener,

''Akdeniz’de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Meral Akşener: Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz
OYNAT 00:36
Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Meral Akşener: Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Yaptığı eleştiride Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken 'Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz.' ifadelerini kullandı.


Bilindiği üzere Doğu Akdeniz’de başlayan Fatih, Yavuz, Kanuni keşif gemilerinin Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu Cumhurbaşkanı müjdelemişti.

Kılıçdaroğlu'nun hızlı dönüşü

Doğalgaz arama faaliyetleirnin sonuç vermesiyle daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz?'' diyerek hızlı bir dönüş yapmıştı.

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